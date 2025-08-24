كتب - محمد البدري:

أعلنت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر، ما استدعى إصدار تحذيرات مشددة بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة، حفاظًا على سلامة المصطافين والزائرين.

وأكدت المدينة أن الشواطئ المفتوحة، بما فيها مناطق كليوباترا والغرام، غير مخصصة للسباحة في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، مشيرة إلى أنها مخصصة للزيارات والتقاط الصور فقط.

فيما جرى التأكيد على جاهزية الشواطئ الآمنة لاستقبال الرواد على مدار اليوم، وهي: "روميل، الليدو، العوام، النخيل، البسنت، مطروح العام"، والتي لم تتأثر باضطراب البحر، وتخضع لمتابعة مستمرة من فرق الإنقاذ ورؤساء الشواطئ.

وشددت إدارة المدينة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر الصفحة الرسمية، وعدم تجاوز الحواجز أو محاولة النزول في المناطق غير المصرح بها، مع استمرار حملات التوعية الميدانية وتحذيرات الأرصاد الجوية.

ودعت الزائرين إلى التعاون مع فرق المتابعة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات تلاعب في الأسعار، عبر الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدة أن سلامة الجميع هي الأولوية القصوى خلال فترة التقلبات الجوية.