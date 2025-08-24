حقيقة غلق مدرسة "الحديثة" بسبب أعمال كوبري الباجور في المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

تداول عدد من أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية خلال الساعات الماضية شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم قرب إغلاق مدرسة "الحديثة" الملاصقة لشريط السكة الحديد، وذلك بالتزامن مع أعمال الهدم الجارية بجسم الكوبري العلوي بالمدينة، بدعوى حماية التلاميذ من مخاطر نواتج الهدم.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لـ مصراوي، أن ما تردد غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن الدراسة بالمدرسة ستسير بشكل طبيعي، وأن أعمال التكسير ستنتهي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف المصدر أن للمدرسة أبوابًا خلفية ستُفتح طوال فترة صيانة الكوبري لتأمين دخول وخروج الطلاب بعيدًا عن موقع الأعمال، موضحًا أن خطة بديلة كانت مُعدة مسبقًا قبل بدء الصيانة تحسبًا لأي طارئ.

وناشد المصدر أولياء الأمور بتحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بلا داعٍ.