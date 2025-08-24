الشرقية- ياسمين عزت:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، جثتي شابين غرقا في مياه الصالحية الجديدة بعد بحث عليهما دام لعدة ساعات.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن غرق شابين في مياه الصالحية الجديدة.

انتقلت قوات الأمن المعنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري من قبل الحماية المدنية في محاولة للبحث عن الفريقين، وبعد عمليات بحث مضنية لعدة ساعات تم العثور على الجثمانين وتمكنت القوات من انتشالها.

ونجحت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثتي شابين وهم رياض أحمد سالم 16 سنة واشرف عودة سويلم 17 سنة من قرية العلوية. تم انتشالهم والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء تصاريح الدفن فيما كان قد تحرر المحضر رقم 47 أحوال 2025 الصالحية .