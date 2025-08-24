كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل موتى كانوا يستقلونها على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس أمام مدخل مصيف بلطيم في كفر الشيخ.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول جثة و3 مصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "محمد.م.م.ع.ز"، 48 عامًا، بنزيف بالبطن، و"علاء.و.س"، 29 عامًا، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، واشتباه كسر بالضلوع، و"السيد.ح.ا"، 32 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض، واشتباه كسر بالضلوع، واشتباه نزيف داخلي بالبطن بينما سُجلت بيانات المتوفى في الحادث باسم "محمد.ع.ز"، 29 عامًا، وجميعهم يقيمون بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة أن المتوفي في ذلك الحادث كان يستقل سيارة نقل الموتى مع المصابين الثلاثة قادمين من منفذ السلوم بمحافظة مطروح عقب استلام جثمان أحد أبناء عمومتهم متوفيًا بالأراضي الليبية يدعى "تامر.م.م.ز"، ومتجهين بالجثمان إلى مسقط رأسهم مركز فارسكور في محافظة دمياط.

وأوضحت التحقيقات الأولى أنه أثناء سير سيارة نقل الموتى تعرضت لحادث إنقلاب على الطريق الدولي الساحلي أمام مدخل مدينة مصيف بلطيم ما أدى إلى وجود حالة الوفاة والإصابات الثلاثة.

جرى إيداع جثة المتوفي في الحادث مع جثة ابن عمه القادمة من الأراضي الليبية في مشرحة مستشفى بلطيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنهما.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.