

الإسكندرية– محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، زيارة ميدانية إلى مستشفى العامرية العام بنطاق حي عامرية أول، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث الغرق الذي وقع صباحًا بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي.

رافق المحافظ خلال الزيارة نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، إذ تفقد غرف المصابين واطمأن على استقرار حالتهم الصحية.

وأكد الفريق الطبي بالمستشفى، أن جميع الحالات قد تعافت تمامًا، وتم اتخاذ قرار بخروجهم بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وخلال جولته، استجاب المحافظ لشكوى طبية تقدم بها أحد المواطنين داخل المستشفى، موجّهًا الفرق الطبية والأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة التعامل معها، مشددًا على أن خدمة المواطنين والتجاوب مع احتياجاتهم الصحية تمثل أولوية قصوى لدى المحافظة.

وفي سياق متصل، جدد محافظ الإسكندرية تحذيراته من النزول إلى مياه البحر في ظل رفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة وارتفاع الأمواج، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية هو السبيل الأمثل للحفاظ على الأرواح وتفادي الحوادث.

وبحسب شهود عيان ومنقذين بالشاطئ، بدأت الواقعة بنزول إحدى الفتيات إلى المياه، قبل أن يحاول آخرين من زملائها اللحاق بها لإنقاذها، ما أدى إلى دخول العشرات في حالة فوضى انتهت بغرق عدد منهم.

كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت في بيان رسمي أن الفريق أحمد خالد، المحافظ، يتابع عن كثب تطورات الحادث، مؤكدة تعميم قرار منع نزول البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

ووفقًا لمصادر طبية، استقبل مستشفى العجمي التخصصي 14 حالة، بينها 4 في العناية المركزة، و10 حالات مستقرة تم حجزها بالقسم الداخلي.

فيما استقبل مستشفى العامرية العام 11 حالة جميعها مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابات، وموجهًا بمتابعة دقيقة للحالة الصحية والنفسية للناجيات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشدت المحافظة المواطنين والمصطافين بالالتزام التام بتعليمات السلامة، خاصة خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.