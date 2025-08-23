بسبب موجة الحر.. العقارب تلدغ طفلًا وشابًا فى واحة الفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرض طفل وشاب للدغ عقرب سام، اليوم السبت، بإحدى قرى مركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة عن وصول مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تعرض كل من أحمد علي السيد، 27 عاما، ومقيم بقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، مروة محمد سليمان، ومقيمة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة للدغات عقارب سامة بسبب موجة الحارة التي تشهدها المحافظة.