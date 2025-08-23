إعلان

بسبب موجة الحر.. العقارب تلدغ طفلًا وشابًا فى واحة الفرافرة

07:46 م السبت 23 أغسطس 2025

طفل وعقرب سام

background

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تعرض طفل وشاب للدغ عقرب سام، اليوم السبت، بإحدى قرى مركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة عن وصول مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تعرض كل من أحمد علي السيد، 27 عاما، ومقيم بقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة، مروة محمد سليمان، ومقيمة بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة للدغات عقارب سامة بسبب موجة الحارة التي تشهدها المحافظة.

الوادي الجديد عقارب تلدغ طفلًا مصابين بلدغات عقارب سامة مستشفى الفرافرة المركزي مركز الفرافرة عقرب سام
