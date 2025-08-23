كتب- أحمد السعداوي:

قال بيان صادر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، يستكمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فاعليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بنادي الخالدين بمحافظة كفر الشيخ، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة.

جاءت الفاعليات بتوجيهات الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشهد افتتاح الفاعليات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة، والدكتورة ياسمين مطر، خبير الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وداليا عاطف، مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، فضلاً عن مشاركة عدد من وكلاء الوزارات، ومشاركة 400 أسرة من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت الفاعليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة للواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ثم كلمة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس.

وتضمنت الفاعليات عرضًا تقديميًّا عن المبادرة قدمته داليا عاطف مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعرضًا لعدد من مديري المديريات والمجالس القومية حول الخدمات المقدمة من هذه الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعقب ذلك، حسب البيان، استعراض دور الأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتناول محور الحق في الصحة، وأنواع الإعاقات للحصول على هذا الحق، وتناول أهمية حملات المسح للكشف والتدخل المبكر من خلال تسجيل المعلومات وإجراء الفحوص الأولية للفئات المستهدفة، قدمته الدكتورة ياسمين مطر، خبير الإعاقة بالمجلس.

واستعرضت الجلسة الأخيرة آليات تقديم الشكاوى إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بدوره واختصاصاته، وطرق التواصل معه.

وشهدت هذه الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الأُسر للاستماع إلى مشكلاتهم وتحدياتهم وطرح الحلول، واستعراض الجهود المبذولة لتوفير أوجه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتبادل إدارة هذه الجلسة محمد مختار مسؤول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شؤون المجتمع بالمحافظة.

وتركزت أغلب الشكاوى حول تأخر إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ومراحلها المختلفة، وطول الفترات البينية بين كل من القومسيون الطبي والتقييم الوظيفي، وطباعة البطاقة، وعدم توافر بعض العلاجات في التأمين الصحي، ووقف صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الأُسر والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس حرص على أن تكون محافظة كفر الشيخ ثاني محافظات المرحلة الثالثة التي يتم تنفيذ فاعليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" فيها، والتي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، فإنها دومًا مصدر رئيسي لإلهامنا ومساندتنا، ودافع قوي نحو التوسع في الأهداف والوصول إلى مزيد من أُسر ذوي الإعاقة المصرية.

وأكدت كريم، في كلمتها خلال فاعليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بمحافظة كفر الشيخ، أن هذه الرعاية تعكس الالتزام العميق للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على تمكينهم وتمكين أسرهم على كل المستويات، موضحةً أن المبادرة انطلقت برؤية واضحة وإيمان راسخ بأن الأسرة هي الحصن الأول والداعم الأقوى لذوي الإعاقة، وأن بناء مجتمع شامل يبدأ من الأسرة الواعية والممكّنة.

وتابعت كريم بأن المبادرة تؤمن بأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى الأسر في جميع أنحاء الجمهورية للاستفادة من خدمات ومبادرات الدولة والتوعية بها، كما أن التوعية لا يجب أن تقتصر على أسرة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، بل يمتد إلى الأقران والأصدقاء من غير ذوي الإعاقة، فوجود صديق داعم، أو أخ داعم، يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًّا في حياة شخص من ذوي الإعاقة؛ لذلك يولي المجلس أهمية خاصة بهؤلاء الأشخاص من خلال تسليط الضوء على نموذج "الرفيق الداعم"، لما له من دور محوري في تحقيق الدمج المجتمعي الفعلي.

وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المرحلة الثالثة جاءت استكمالًا لما تم إنجازه في المرحلتَين السابقتَين، حيث تم الوصول إلى أكثر من 5000 أسرة على مستوى 16 محافظة، من خلال عدد من اللقاءات التوعوية والتدريبية، التي هدفت إلى تعزيز وعي الأسر بحقوق أبنائهم، وتمكينهم من أساليب الدعم والإرشاد الأسري، والصحة النفسية، والتعليم الدمجي، والتمكين المجتمعي، وقد لمسنا عن قرب الأثر الإيجابي العميق لهذه التدخلات في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وأوضحت المشرف العام على المجلس أن المرحلة الثالثة من المبادرة القومية "أسرتي قوتي" انطلقت في نهاية يوليو الماضي من محافظة سوهاج لتستمر حتى نوفمبر المقبل، وتستهدف هذه المبادرة 5000 أسرة في 10 محافظات؛ وهي سوهاج وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والبحر الأحمر والمنوفية وأسوان، لافتةً إلى أن المرحلة الثالثة تشهد توسعًا في أهداف المبادرة كتنفيذ برنامج "الصحة للجميع" لدعم التمكين الصحي للأسر، وإطلاق مبادرة "مدرستي الدامجة" لتعزيز الدمج والتمكين التعليمي، وتنفيذ مشروع "فرصة عمل" لدعم التمكين الاقتصادي وتحسين فرص العمل، وإطلاق مشروع "الدعم النفسي والاجتماعي للأسر"، بالإضافة إلى نشر الوعي بمجالات الفنون والثقافة وتنمية القيم الإيجابية، وتضمين أنشطة ثقافية وفنية مشتركة تدعم الدمج، ودعم مشاركة الأسر والأطفال في أنشطة رياضية تحقق الدمج المجتمعي، وتنظيم فاعليات ومسابقات رياضية وترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة، فضلًا عن تطوير محتوى توعوي مبسط وفعّال، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان الاستدامة.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تقديره للدكتورة إيمان كريم وسعادته بفاعليات مبادرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من داخل محافظة كفر الشيخ، وحرصه الدائم على دعم أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة، موضحًا أنه يولي اهتمامًا خاصًّا بهم، لذلك طالب بأن تكون محافظة كفر الشيخ في مقدمة المحافظات التي تُنفذ بها أية فاعليات أو مبادرات موجهة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهًا الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، لدعمه غير المسبوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعمل على توفير كل أشكال الدعم لهم؛ بما يضمن دمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع، ولها كامل الحق في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، موضحًا أن الأسرة هي الداعم الأول في تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وتابع المحافظ بأنه يشعر بسعادة كبيرة عند حضور مثل هذه المبادرات، وتكريم أبنائنا من ذوي الإعاقة، مؤكداً أن التكريم يجب أن يشمل الأسر أيضًا، تقديراً لدورهم الكبير في دعم أبنائهم ومساندتهم، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم المبادرة، مؤكداً استمرار التعاون بين المحافظة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة الجهود في تنفيذ المبادرات الرئاسية الداعمة لبناء الأسرة المصرية القوية، وتعزيز قيم التكافل والاندماج المجتمعي.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقًا لقانون الرياضة الجديد؟

أحكام نهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية