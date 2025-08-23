إعلان

الداخلية تضبط تاجر ألعاب نارية بحوزته 1.2 مليون قطعة بالقاهرة

03:59 م السبت 23 أغسطس 2025

جانب من المضبوطات

كتب-علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم حيازة وترويج الألعاب النارية التي تشكل خطرًا على المواطنين، و تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، معدة للترويج والبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

