أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مواعيد مقابلات لجنة اختيار القيادات الوسطى بالمديرية، للمرشحين لشغل وظائف مدير مدرسة ابتدائية – وكيل مدرسة ابتدائية – موجه ابتدائي، والمقرر عقدها خلال الفترة من الأربعاء 27 أغسطس حتى الأحد 31 أغسطس 2025، وفقًا للجدول الموزع على الإدارات التعليمية والمدارس.

وأوضح "دسوقي" أن المقابلات ستُعقد بقاعة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات، وتبدأ يوم الأربعاء 27 أغسطس بمرشحي إدارات ديروط، البداري، أبنوب، بأسيوط. فيما تُستكمل يوم الخميس 28 أغسطس بمرشحي إدارات صدفا، منفلوط، وساحل سليم، أبوتيج، والفتح.

ويخصص يوم الجمعة 29 أغسطس لمقابلات إدارات الغنايم والقوصية، إلى جانب مقابلات موجهي الرياضيات واللغة الإنجليزية والاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي لجميع الإدارات التعليمية.

أما السبت 30 أغسطس فتُجرى مقابلات موجه اللغة العربية والحاسب الآلي، على أن تختتم يوم الأحد 31 أغسطس بمقابلات موجهي العلوم والدراسات الاجتماعية ورياض الأطفال والتربية الرياضية.

وأكد وكيل الوزارة، أن إعلان جدول مقابلات باقي المراحل والتخصصات سيتم لاحقًا، في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.