محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب بإدفو (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مشروع مركز شباب النصراب بقرية العوينية التابعة لمركز إدفو، والذي جرى إنشاؤه بنسبة 100%، بتكلفة 6 ملايين جنيه، على مساحة 3 آلاف متر مربع، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأكد المحافظ، أهمية تشغيل المركز بشكل كامل، لما يحققه من توفير أجواء ترفيهية للشباب وصقل مهاراتهم في الألعاب المختلفة، بما يؤهلهم للمنافسة في البطولات والمسابقات المحلية والدولية، مشددًا على الدعم الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

وكلّف المحافظ بالتنسيق مع إحدى الشركات لإقامة ملعب قانوني لكرة القدم، وتشجير المنطقة المجاورة للمركز، ومد خط مياه لتوفير مصدر دائم لري المسطحات الخضراء.

واستمع اللواء كمال إلى شرح تفصيلي من ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الذي أوضح أن المركز يضم مبنى إداريًا مكونًا من طابق أرضي وأول علوي، بجانب ملعب خماسي بالنجيل الصناعي متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة.

وأشار المحافظ إلى أن المركز جرى دعمه أيضًا بالأدوات الرياضية والأثاث وحديقة ألعاب للأطفال وصالة جيم وبساط للألعاب الفردية، بدعم من وزارة الشباب والرياضة.