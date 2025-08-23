انقطاع المياه عن قليوب بسبب إصلاحات بخط كوم أشفين.. الإثنين المقبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز قليوب يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة فجر اليوم التالي، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح بخط طرد محطة مياه كوم أشفين المرشحة بقطر 1200 مم.

وأكدت الشركة أنه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية لتقليل أثر الانقطاع على المواطنين، مع الدفع بسيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة الجهات الخدمية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة الخدمة وتحسين انتظام ضخ المياه للمناطق المخدومة.