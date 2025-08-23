أسيوط ترفع كفاءة المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن جهود المشاركة المجتمعية جرى تفعيلها بكافة الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع مجالس أمناء الإدارات والمدارس، وتحت إشراف مديري الإدارات والمدارس، بهدف استكمال أعمال رفع كفاءة المدارس والصيانة العاجلة والتطوير وفق احتياجات كل مدرسة.

ويأتي ذلك استعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وأشار "دسوقي" إلى الدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ لقطاع التعليم بالمحافظة من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، إلى جانب جهود المشاركة المجتمعية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء، لاستكمال أعمال النظافة بمحيط المدارس والمؤسسات التعليمية، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية التابعة للوحدات المحلية، وتنظيم حملات نظافة مستمرة.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تتم بمشاركة فعالة من مديري المدارس والمعلمين، مستفيدين من خبراتهم في التشجير، ودهان الفصول والأسوار، وتنفيذ الرسومات التجميلية، وإصلاح الديسكات والأبواب، وتجهيز الوسائل التعليمية والمعامل استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وشملت الجهود تدوير الرواكد بالتعاون مع مدارس التعليم الفني الصناعي؛ لتعظيم الاستفادة من الرواكد الخشبية ضمن خطة المديرية لتجهيز المدارس.

ووجه "دسوقي" الشكر لـ محمد سيد حسن، مدير روضة أسامة بن زيد الرسمية لغات بالبلايزة – أبوتيج، لمشاركته الفعالة في أعمال دهان أسوار المدرسة، واستكمال أعمال التشجير والنظافة والتجميل، في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتجهيز المدارس قبل بدء الدراسة.