ثوانٍ فارقة أنقذت شابًا من دهس القطار.. وعامل مزلقان السادات يروي التفاصيل

07:03 ص السبت 23 أغسطس 2025
بني سويف – حمدي سليمان:

خاطر عامل مزلقان بحياته لينقذ شابًا في العقد الثاني من عمره من الموت المحقق أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد من مزلقان كوبري السادات بمدخل مدينة بني سويف.

وقال طارق محمد، ابن قرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا وعامل المزلقان، عقب الحادث: "ما فكرتش في نفسي، ولم أتردد لحظة قبل ما أنقذ الشاب"، مضيفًا أنه كان يمسك بالصفارة ويحذر المارة كعادته أثناء مرور القطار، قبل أن يفاجأ بالشاب يحاول العبور دون أن ينتبه للتنبيهات.

وأضاف: "هرولت بسرعة وجذبته بعيدًا عن القضبان قبل ثوانٍ من مرور القطار.. الحمد لله ربنا سترها، واللي عملته واجب مش بطولة".

وأشار إلى أن همه الأول كان إنقاذ حياة الشاب، مؤكدًا أنه لم يفكر في الخطر الذي كان يمكن أن يواجهه.

