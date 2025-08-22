كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت إدارة مستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ أطفال بالمستشفى لطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، تعيش بكلية واحد بعد استئصال الأخرى جراحيًا منذ 5 أعوام.

وكشف الدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام في كفر الشيخ لـ"مصراوي"، عن وصول الطفلة إلى طوارئ مستشفى دسوق العام في حالة حرجة جدًا تعاني من ارتفاع شديد بوظائف الكلى وحموضة بالدم.

وأوضح مدير مستشفى دسوق العام، أنه جرى حجز الطفلة بقسم العناية المركزة للأطفال، وإجراء التحاليل والاشعات اللازمة لتشخيص الحالة إذ تبينت الفحوصات التي أجريت احتياج الطفلة لغسيل كلوى عاجل لأول مرة.

وأكد أن تلك الخدمة غسيل كلى الأطفال لم يجرى تقديمها قبل ذلك في المستشفى لأنه يسبقها تركيب مسار للغسيل يحتاج إلى مهارات خاصة ولم يختبرها أطباء الكلي بالمستشفى قبل ذلك فيما جرى طلب التنسيق علي المنظومة للطفلة في مكان آخر فكان الرد أنه لا توجد أماكن حاليًا ووجب الانتظار، مقابل ذلك في حالة تدهور الحالة يجب وضعها على تنفس صناعي.

وقال مدير مستشفى دسوق العام الدكتور علاء الشريف، إنه وفقًا لذلك وسعيًا من الأطباء على إنقاذ حالة الطفلة قرر الأطباء غادة زهرة، ورباح قاسم، ومحمد حمدين، استشاري الكلى، تحضير الطفلة لتركيب قسطرة للغسيل بواسطة الأشعة التليفزيونية في قرار شجاع منهم بعد رصدهم مدى حالة الطفلة التي تحتاج لحل سريع من انقاذها.

وأضاف أنه جرى تركيب القسطرة بنجاح لأول طفلة بوحدة غسيل كلى أطفال دسوق، وكلل الله جهودهم بالنجاح بانجاز جلسة الغسيل للطفلة بنجاح.