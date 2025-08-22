إصابة زوجين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز في منزلهما بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب زوجان بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة إيتاي البارود إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني وإخماد الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة سعيد محمود السنهوري، 60 عاما، عامل، بحروق من الدرجة الثانية بالقدمين، وزوجته سميحة جمعة مصطفى السنهوري، 52 عاما، ربة منزل، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والقدمين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.