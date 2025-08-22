3 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع ضحايا انهيار منزل الشيخ مسعود بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شيّع المئات من أهالي قرية الشيخ مسعود والقرى المجاورة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، جثامين أب ونجليه الذين لقوا مصرعهم في حادث انهيار منزلهم المكون من طابقين.

خرجت 3 نعوش في مشهد مهيب، وسط حالة من الحزن والبكاء والصراخ من أسرة الضحايا وأقاربهم، حتى مثواهم الأخير بمقابر العائلة.

وصرحت النيابة العامة بمركز طهطا بدفن الجثامين عقب الحادث المأساوي، الذي أسفر عن مصرع الأب محمود عبدالمعطي (45 عامًا – مالك المنزل)، ونجليه يوسف (15 عامًا) ويحيى (7 أعوام)، وإصابة 4 آخرين من الأسرة بجروح وكسور متفرقة.

وكشفت التحريات الأولية أن المنزل المنهار مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بجذوع النخيل والجريد، وأن قدم المبنى وتهالكه وراء الانهيار.

وقد انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسؤولو الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا، وضباط الشرطة إلى موقع الحادث، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.