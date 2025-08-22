السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بأبو صوير بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، من إخماد حريق هائل شبّ داخل مخزن للأخشاب بعزبة سعد توفيق التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا باشتعال النيران في المخزن، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها بالكامل، ومنع امتدادها إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية جسيمة في محتويات المخزن، فيما بدأت النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسباب اندلاع النيران.