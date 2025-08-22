إعلان

السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب بأبو صوير بالإسماعيلية (صور)

03:33 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق مخزن أخشاب بأبو صوير بالإسماعيلية (4)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق مخزن أخشاب بأبو صوير بالإسماعيلية (1)
  • عرض 4 صورة
    السيطرة على حريق مخزن أخشاب بأبو صوير بالإسماعيلية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، من إخماد حريق هائل شبّ داخل مخزن للأخشاب بعزبة سعد توفيق التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا باشتعال النيران في المخزن، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها بالكامل، ومنع امتدادها إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية جسيمة في محتويات المخزن، فيما بدأت النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسباب اندلاع النيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية محافظة الإسماعيلية حريق مخزن أخشاب حريق هائل الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان