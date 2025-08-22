هددها بالسلاح.. القصة الكاملة لاعتداء غفير على طفلة شبين القناطر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في بيت متواضع يملؤه الصبر والدموع، عاشت أسرة صغيرة واحدة من أقسى التجارب التي قد تمر بها أي عائلة. ابنتهم، الطفلة البريئة التي لم تعرف بعد من الدنيا سوى اللعب والبراءة، وجدت نفسها ضحية غدر وخيانة على يد غفير استغل ضعفها واستدرجها إلى مصيدة مظلمة بإحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

الألم كان أكبر من أن يُحتمل، فالقلب انكسر والصدمة خيمت على البيت الصغير، لكن وسط هذا الظلام تشبثت الأسرة بإيمانها بعدالة الله وعدالة القضاء. لم يكن الطريق سهلاً، فالمعاناة طالت والجراح عميقة، إلا أن الأمل لم يغادر قلوبهم.

لم تكن الطفلة مريم تعلم أن طريقها البسيط لشراء بعض المستلزمات سيتحول إلى كابوس يغيّر حياتها وحياة أسرتها للأبد. ففي لحظة غدر، استدرجها غفير يعمل في وحدة صحية تحت الإنشاء بقرية العطارة – شبين القناطر، وأغلق عليها بابًا ظن أنه سيخفي جريمته. لكن صوت العدالة كان أقوى من خوفها، وصبر أهلها كان أمتن من سكينه.

يقول الأب والمرارة بادية في صوته: "ما عشناه لم يكن سهلاً، لكننا كنا نثق أن ربنا مش هيسيب حق بنتنا، وها هو الحق رجع." فيما أضافت الأم والدموع تملأ عينيها: "بنتي رجعتلي مكسورة، لكن النهاردة القضاء جبر بخاطرنا."

محكمة جنايات بنها أصدرت حكمها بالسجن 15 عامًا على الغفير الذي خان الأمانة واعتدى على الطفلة تحت تهديد السلاح، لتؤكد أن العدالة قد تتأخر لكنها لا تضيع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ماضي. ي. م، 37 عامًا، خفير خاص بإحدى الوحدات الصحية تحت الإنشاء بقرية العطارة، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 8896 لسنة 2025 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1109 لسنة 2025 كلي شمال بنها.

وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة خطف الطفلة مريم. هـ. م، بعدما استدرجها إلى غرفة عمله بزعم شراء مستلزمات، ثم احتجزها واعتدى عليها ملامسًا مواضع عفتها، مهددًا إياها بسلاح أبيض (مطواة).