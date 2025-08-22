مشروعات تنموية جديدة في دهب لدعم السياحة وخلق فرص عمل (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعمل الدولة على تطوير مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، كونها تعد أحد أهم الروافد السياحية الهامة من خلال إعداد دراسات الجدوى للمشروعات التنموية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وذلك تنفيذًا لاتفاقية المنحة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى :

• تحديد أولويات التدخلات العمرانية والتنموية لتحسين جودة الحياة بمدينة دهب.

• رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية.

• توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

• تمكين وحدات الإدارة المحلية من تحديد وتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

• مراعاة الهوية السياحية والبيئية لمدينة دهب وتحقيق التنمية المستدامة.

وجرى وضع أولويات مقترحة للمشروعات تمثلت في:

• تطوير طريق البلوهول كمحور تنموي رئيسي.

• التطوير العمراني بمنطقة العصلة.

• تطوير محطة المعالجة.

• إنشاء منظومة النقل الذكي الأخضر.

• مشروعات الطاقة الشمسية على المباني الحكومية.

• تطوير منطقة اللاجونا.

وقام وفد من وزارة التنمية المحلية بزيارة ميدانية لمدينة دهب، والتقى مع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة، لتحديد أولويات وأهداف المشروعات المقرر تنفيذها للنهوض بالمدينة.

وحرص الوفد على تنفيذ ورشة لبناء القدرات بمشاركة 20 من القيادات المحلية باستخدام أدوات التخطيط التشاركي، والقيام بجولة ميدانية للمواقع المستهدفة لمناقشة الاحتياجات التنموية.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الميدانية وورشة العمل التي نفذها الوفد، بمشاركة فريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع يستهدف تحديد أولويات التدخلات العمرانية والتنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة بمدينة دهب، وتطوير قدرات الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية، لتمكينها من تحديد المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز دور الإدارة المحلية في قيادة التنمية على المستوى الميداني.

وأضافت أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المشروعات التنموية التي تراعي هوية مدينة دهب وتلبي احتياجات سكانها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صياغة الأولويات ومتابعة التنفيذ.

وأشار التقرير إلى تنفيذ ورشة عمل لبناء القدرات بمشاركة 20 ممثلًا من القيادات والإدارات الفنية والخدمية بالمحافظة، ركزت على استخدام أدوات التخطيط التشاركي، وتعزيز دور الإدارات المحلية في اقتراح وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وتناولت المناقشات معايير اختيار المشروعات وفق نهج تشاركي يضمن توافقها مع خطط التنمية المحلية ويعزز كفاءة الإنفاق، مع مراعاة البعد البيئي والسياحي، كما تمت مناقشة أولويات المشروعات التي تساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوسيع المساحات المهيأة للاستثمار السكني والسياحي.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات ذات الأولوية.