محافظ جنوب سيناء يتوج بدرع الإبداع والتميز لعام 2025

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرمت قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بمدينة العلمين الجديدة، اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمنحه درع الإبداع والتميز لعام 2025 كأحد أبرز الشخصيات المبدعة، تقديرًا لدوره البارز في دعم جهود التنمية وتعزيز مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد السياحية والاستثمارية على المستويين المحلي والدولي.

وتسلم المحافظ درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذي قدمه له الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، تكريمًا لإسهاماته في تطوير منظومة التواصل مع المواطنين والمستثمرين، وحرصه على توطيد التعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية للترويج لجنوب سيناء كأرض للسلام والجمال.

جاء ذلك على هامش فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تنظمها الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير الثقافة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ونقيب الإعلاميين، ونقيب الصحفيين، إلى جانب نخبة من السفراء وكبار الإعلاميين من مصر والوطن العربي.

وأعلنت قمة الإبداع الإعلامي أن الدرع يعد أعلى تقدير للدور البارز في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة محافظة جنوب سيناء كأحد أهم المقاصد السياحية والاستثمارية على المستويين المحلي والدولي.

وأعرب اللواء خالد مبارك عن خالص شكره وتقديره للدكتور إسماعيل عبد الغفار والأكاديمية على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس نجاح مسيرة العمل الوطني في جنوب سيناء، ويضع على عاتقه مسؤولية مضاعفة الجهود لاستكمال مسيرة التنمية في ظل دعم القيادة السياسية.

كما أعلن المحافظ عن بدء التنسيق مع الأكاديمية لاستضافة النسخة القادمة من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي الكبير على أرض السلام والجمال تمثل فرصة لتعريف العالم بالإمكانات السياحية والاستثمارية والثقافية الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

وأكد أن جنوب سيناء ماضية في تنفيذ استراتيجيات طموحة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.