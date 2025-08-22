خروج مصابي حادث انهيار عقار طهطا بعد تماثلهم للشفاء بسوهاج (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

صرح أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج بخروج الأربعة أشخاص مصابي واقعة انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود، دائرة مركز شرطة طهطا، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة، في انهيار منزل من طابقين، بقرية الشيخ مسعود دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

انتقل إلى مكان الواقعة الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومأمور وضباط مركز شرطة طهطا، وقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج.

وتبين من التحريات الأولية انهيار منزل من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بجذوع النخيل والجريد، وأن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه.

نتج عن الواقعة مصرع كل من: محمود عبد المعطي 45 سنة "مالك المنزل"، يوسف محمود عبدالمعطي 15 سنة، يحى محمود عبد المعطى 7 سنوات، وإصابة كل من: ليلى أحمد أحمد 55 سنة "زوجة والد مالك المنزل"، محمود عنتر 29 سنة "ابن شقيقة مالك المنزل"، ميار محمود عبدالمعطي 14 سنة، إيمان محمود عبدالمعطي 12 سنة، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى طهطا العام، والمصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى طهطا العام، وتفقد الدكتور أحمد الشطوري رئيس مدينة طهطا، والدكتور أحمد زيد مدير مستشفى طهطا العام، المصابين أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.