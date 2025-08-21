إعلان

استخراج مقص من جمجمة مريض في جراحة دقيقة ببنها

09:04 م الخميس 21 أغسطس 2025

استخراج مقص من جمجمة مريض في جراحة دقيقة ببنها

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في بنها، في إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر مشاجرة، بعدما تمكنوا في جراحة دقيقة من استخراج مقص حديدي كان مغروزًا في جمجمته.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المريض خضع لفحوصات عاجلة فور وصوله، وأن نجاح الجراحة يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيدةً بجهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية دون حدوث مضاعفات.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور محمد السيد منصور، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة علياء علي حسن، استشاري التخدير، بمشاركة فريق تمريض العمليات بالمستشفى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استخراج مقص من جمجمة مريض جراحة دقيقة ببنها مستشفى التأمين الصحي في بنها إنقاذ حياة مريض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان