استخراج مقص من جمجمة مريض في جراحة دقيقة ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي في بنها، في إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر مشاجرة، بعدما تمكنوا في جراحة دقيقة من استخراج مقص حديدي كان مغروزًا في جمجمته.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المريض خضع لفحوصات عاجلة فور وصوله، وأن نجاح الجراحة يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيدةً بجهود الفريق الطبي الذي أجرى العملية دون حدوث مضاعفات.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور محمد السيد منصور، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة علياء علي حسن، استشاري التخدير، بمشاركة فريق تمريض العمليات بالمستشفى.