قتل جده لشراء هاتف.. الإعدام لشاب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالإعدام شنقًا لشاب يبلغ من العمر 20 عامًا، لإدانته بقتل جده داخل أرضه الزراعية بمركز أبو صوير، بهدف سرقة أمواله لشراء هاتف محمول جديد.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من نجل المجني عليه (66 عامًا)، بالعثور على والده جثة هامدة غارقًا في دمائه وبجواره فأس.

وكشفت تحريات المباحث خلال 24 ساعة أن حفيد المجني عليه هو مرتكب الجريمة، والذي اعترف في التحقيقات بأنه طلب أموالًا من جده لشراء هاتف وعندما رفض، ضربه بالفأس حتى فارق الحياة، وسرق 5 آلاف جنيه من محفظته، ثم ألقي القبض عليه وبحوزته الهاتف ومبلغ 3200 جنيه.