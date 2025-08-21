إعلان

اختبارات محفظي القرآن مستمرة بالمنيا حتى 25 أغسطس (صور)

07:00 م الخميس 21 أغسطس 2025
المنيا - جمال محمد:

أعلنت مديرية أوقاف المنيا، استمرار اختبارات المتقدمين للالتحاق بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم حتى يوم الاثنين المقبل، الموافق 25 أغسطس الجاري.

وبحسب بيان للمديرية، فإن الاختبارات التي بدأت الأحد الماضي، تُعقد يوميًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا في ثلاثة مراكز هي: قاسم المصري بمغاغة، والفولي ببندر المنيا، والأقطم بملوي.

وتُجرى الاختبارات تحت إشراف الدكتور عمر خليفة، مدير المديرية، والدكتور أحمد عزمي، مدير الدعوة، وتضم لجانها أساتذة جامعات وقيادات بالمديرية.

مديرية أوقاف المنيا محفظي القرآن الكريم الدكتور عمر خليفة المنيا اختبارات محفظي القرآن
