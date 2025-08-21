المنيا-جمال محمد:

بدأت محافظة المنيا في تنفيذ خطة مُحكمة للقضاء على التي التكدس المروري بشوارع المدينة، وتغيير مرتقب لمسار عدداً من الشوارع، فضلاً عن توسعة ميادين وإلغاء أخرى قديمة.

وجاء ذلك بالتزامن مع خطة المحافظة في القضاء على المواقف والأسواق العشوائية، بعد تدشين مواقف جديدة وجار الانتهاء منها، مع نقل سوق الحبشي لسوق ماقوسة.

"مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن تطوير شوارع المدينة وتغيير مسار أشهر شوارعها والمُرتقب تنفيذه في غضون أسابيع قليلة :

استقرت المحافظة على تغيير مسار شارع طه حسين الشهير بداية من أمام جمعية الشبان المسلمين وحتى منطقة الاخصاص ليكون في اتجاه الذهاب " الشمال " في كلتا الحارتين، وكان سبق وأن تم هذا الإجراء منذ 8 سنوات تقريباً وألغي بعدها.

من المقرر كذلك أن يكون اتجاه شارع عدنان المالكي وهو الشارع الموازي لشارع طه حسين أن يكون في اتجاه العودة لجنوب المدينة في كلتا الحارتين.

جار توسعة ميدان الشهداء عن مطلع كوبري النيل، والذي يعد أكثر الميادين التي تعاني اختناقات مرورية ضخمة بسبب ملتقي المدينة القديمة والصاعد والنازل للمدينة الجديدة، فضلاً عن المتجه لحي جنوب وحي شمال المكتظين بالسكان.

كما يُجرى كذلك إزالة وتوسعة الميدان القديم أمام معهد الأورام، والذي لم يكن له دوراً حيوياً، وسيتم استغلال مكانه في توسعة شارع الكورنيش وعمل تحويلات أكثر سيولة للمرور.

جار كذلك وضع خطة لرفع كفاءة مدخل المحافظة البحري عند منطقة دمشير، وإعادة تخطيط عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا.

يُجرى كذلك تجهيز وضع التجهيزات النهائية لمجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة المنيا، المقام على طريق مصر–أسوان الزراعي بجوار مركز شرطة النجدة، لخدمة مراكز الجنوب والمحافظات على مساحة 6,000 متر مربع، ويضم 7 باكيات عرض و8 باكيات طول، بطاقة استيعابية تتجاوز 1000 سيارة ميكروباص.

ويستهدف المجمع خدمة المواقف لمراكز الجنوب (ملوي – ديرمواس – أبو قرقاص)، إلى جانب المواقف المخصصة لخطوط المحافظات (القاهرة – بني سويف – أسيوط)، فضلًا عن نقل موقف “هدى شعراوي” ليدمج ضمن المجمع الجديد، في إطار خطة منظمة للقضاء على المواقف العشوائية.

كما يُجرى تجهيز موقف آخر بشارع سكة تلة لنقل مواصلات قرى الغروب إليه.

نقلت المحافظة كذلك خلال الأشهر الماضية سوق الحبشي إلى سوق ماقوسة، ويجرى حالياً بناء مبنى ضخم على مساحة 4000 متر تقريباً مقسم لباكيات لنقل جميع الباعة الجائلين بالمدينة إليه.