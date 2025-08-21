إعلان

اشتعال وتفحم 4 سيارات.. إصابة 20 شخصًا في حادث مروع على طريق الضبعة بمطروح

01:43 م الخميس 21 أغسطس 2025
مطروح - مصراوي:

شهد طريق مطروح – الإسكندرية، اليوم الخميس، حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات أسفر عن تفحم 4 مركبات بينها سيارة نقل ثقيل، وإصابة 20 شخصًا.

وكشف مصدر طبي بمحافظة مطروح أن معظم المصابين يعانون من حروق تراوحت شدتها بين المتوسطة والشديدة، فيما جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وفور وقوع الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم، حيث تولت نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية العاجلة لهم، كما تم التعامل مع الحريق الذي اندلع بالسيارات.

