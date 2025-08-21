هجوم ثانٍ خلال 24 ساعة.. كلب ضال يعقر 12 شخصًا في العجمي بينهم أطفال



الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت منطقة بيانكي البيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية مساء الأربعاء، واقعة عقر جديدة، إذ هاجم كلب ضال 12 من الأهالي، بينهم 4 أطفال، في شارع 7 القريب من الشاطئ، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

يأتي هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة على واقعة سابقة شهدها المنطقة القريبة من شاطئ بيانكي، حين أصيب 9 مواطنين في حادث مماثل، ما يرفع إجمالي الإصابات خلال يومين جراء الواقعتين إلى 21 حالة.

وفقا لرواية الأهالي، بدأ الكلب المعتدي في الواقعة الأخيرة "أصفر اللون"، هجومه على طفل صغير قبل أن يفر ويعقر عددًا من المواطنين أثناء مطاردته.

وتم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى العجمي النموذجي، إذ تلقوا المصل المضاد للسعار فور وصولهم، بحسب إدارة المستشفى.

وتضمنت أسماء المصابين الذين استقبلهم مستشفى العجمي النموذجي في الهجوم الأخير كلا من: "أنس ع.ع"، ٨ سنوات، "فريدة. ا.ا"، ٩ سنوات، "جومانا. م.س"،١١ سنة، "يوسف. ح.ا"، ١٤ سنة، "أحمد. ف.ا"، ٤٣ سنة، "إيهاب. ا.ع"، ٥٣ سنة، "محمد. ع.ا"، ٥٤ سنة، "مارتن. ح.ح"، ١٩ سنة.

وأبدى عددا من الأهالي قلقهم من تكرار هذه الحوادث في فترة قصيرة، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، خاصة المسعورة منها، وتوفير الأمصال والأجسام المضادة في المراكز الطبية تحسبًا لأي طارئ.