أثناء تأدية عمله.. مصرع عامل سقط عليه عمود إنارة في قنا

10:24 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه إثر سقوط عمود إنارة أثناء نقله لتركيب عمود جديد في قرية سمهود بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع العامل نتيجة الحادث.

وبالفحص تبين وفاة "أ.ع." من قرية العسيرات بمركز فرشوط، عقب سقوط العمود عليه أثناء نقله في قرية سمهود.

وحُرر محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

