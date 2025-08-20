الشرقية - ياسمين عزت:

خلف حادث انهيار عقار مكون من 7 طوابق بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء خسائر بشرية ومادية، وسط حالة من الصدمة بين السكان.

في حديث خاص لموقع "مصراوي"، قالت إحدى المتضررات، "رباب م"، إنها وزوجها تعرضا لخسارة مشروعهما الذي كانا يديران فيه محلًا في الطابق الأرضي للعقار يعملان فيه منذ نحو 3 سنوات، إذ يعملان في مهنة الترزي.

وأضافت "رباب"، أنها لاحظت أن العقار متهالك منذ فترة طويلة، وأنها وزوجها طالبا مالك العقار بالتأكد من سلامته، خاصة أنه يبدو آيلًا للسقوط.

وتابعت: "كنا نفكر في الخروج من المحل وإخلائه، خسرنا ماكينات الخياطة ورأس مالنا وكل شيء، لكن الحمد لله ربنا نجانا."

وانتقلت الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع انهيار العقار فور تلقي بلاغ من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، يفيد بوقوع الحادث في شارع مولد النبي.

وشهد موقع الحادث حضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة، لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الخسائر المادية والبشرية.

وأصدر المحافظ تعليماته لمدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإنقاذ والفرق اللازمة لإجلاء المتضررين ورفع الأنقاض، كما وجه وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مدير مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف في موقع الحادث وإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات المركزية والجامعية، والتأكد من توافر أكياس الدم.

وجرى عمل كردون أمني حول العقار المنهار حفاظًا على أرواح المارة والمواطنين، وتسهيل عملية رفع الأنقاض وإخلاء العقارات المجاورة للعقار.