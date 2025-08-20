أموال ومجوهرات.. تعرف على قائمة مسروقات شقة أحمد شيبة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في منطقة بيانكي بحي العجمي، وتم ضبط 3 متهمين.

وشملت قائمة المسروقات: 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهمًا إماراتيًا، و1000 ليرة لبنانية، و145 دينارًا تونسيًا، و100 يورو، فضلًا عن مشغولات ذهبية.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغًا يفيد بسرقة شقة أحمد شيبة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ للتحقيق.

تمكن ضباط الشرطة من كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبي السرقة، وجميعهم 3 متهمين تم القبض عليهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشر المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، التحقيقات.