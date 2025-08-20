إعلان

"كان بيدافع عن زوجته".. شاب يقتل عمه في مشاجرة عائلية بقنا

05:34 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

قبض على متهم - ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا القبض على شاب متهم بقتل عمه طعنًا بسكين، أثناء مشاجرة نشبت بينهما في منطقة المعنا ببندر قنا، بعد أن تعدى المجني عليه بالضرب على زوجة المتهم بسبب خلافات على منزل.

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بمقتل رجل خمسيني متأثرًا بطعنات نافذة بسلاح أبيض في منطقة المعنا.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة نجل شقيق المجني عليه، حيث اعتدى الأخير على زوجة المتهم بالضرب، فنشبت مشاجرة بينهما أقدم خلالها الشاب على طعن عمه عدة مرات بسكين حتى فارق الحياة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وكلفت وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الحادث.

