بالأسماء.. 16 مصابًا في حادث مروع على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:



شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



تم الدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:

عماد عبدالله أحمد، 39 سنة، وردة محمد عبدالله، 8 سنوات، سعد فرغلي محمد، 53 سنة، فرغلي عابدين محمد، 60 سنة، نسمة أبو السعود فرغلي، 10 سنوات، أبو السعود فرغلي محمد، 57 سنة، وفاء عابدين محمد ، 48 سنة، هاجر أحمد أبو الحمد، 12 سنة.



وأصيب: نجوى فرغلي محمد، 35 سنة، وشقيقتها خيرية، 45 سنة، منصور يوسف فرغلي، 20 سنة، محمد عماد عبدالله، 9 سنوات، يوسف حمادة فرغلي، 17 سنة، طالب، وشقيقة عبدالرحمن، 22 سنة، عزت أحمد رضوان، 61 سنة، وابنه منصور، 9 سنوات، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الميكروباص.





