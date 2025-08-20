بالصور- وفود ألمانية ومجرية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا وفودًا سياحية من ألمانيا والمجر، في مستهل الموسم السياحي لهذا العام، وشملت زيارتهم عددًا من المواقع الأثرية البارزة بالمحافظة، من بينها منطقتي تل العمارنة وبني حسن.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي قطاع السياحة اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية والخدمات بالمواقع الأثرية ، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للزائرين، بما يضمن تجربة سياحية متميزة.

وأضاف المحافظ أن المنيا تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجمع بين الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، مما يجعلها مقصدًا متميزًا للوفود من مختلف الجنسيات، مؤكدًا استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز برامج الترويج للمحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمناطق الأثرية، وتطوير المرافق الخدمية بالمواقع السياحية، بما يضمن توفير بيئة حضارية جاذبة للزائرين.