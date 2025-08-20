كلب ضال يعقر 9 أشخاص قرب شاطىء في العجمي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرّض تسعة مواطنين، بينهم أطفال، لحالات عقر من كلب ضال في منطقة بيانكي بالعجمي غرب محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء تواجدهم بالقرب من شاطئ بيانكي بشارع 17 في نطاق حي العجمي بالإسكندرية.

وتضمنت الإصابات جروح متفرقة، بعضها تهتكي، نتيجة مهاجمة الكلب لهم في وقت متقارب، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى العجمي النموذجي، حيث تولى الفريق الطبي تقديم الإسعافات الأولية، وتوفير الأمصال المضادة للعقر، وتهدئة المصابين وذويهم.

وأكدت إدارة المستشفى استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين بعد تلقي العلاج اللازم.

وتحرك مسؤولو الشاطئ وعدد من الأهالي لمطاردة الكلب، وتم التخلص منه بعد أن تسبب في إصابة تسعة أشخاص.

وجرى إخطار حي العجمي وقسم شرطة الدخيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات الصحية والبيئية المتبعة.