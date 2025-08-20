إعلان

للمرة الثالثة.. محافظ المنوفية يخفّض درجات القبول ببعض المدارس الفنية

11:28 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
    محافظ المنوفية يخفّض درجات القبول ببعض المدارس الفنية
    محافظ المنوفية يخفّض درجات القبول ببعض المدارس الفنية
    محافظ المنوفية يخفّض درجات القبول ببعض المدارس الفنية
المنوفية - أحمد الباهي:


وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، على النزول للمرة الثالثة بدرجات تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته ( صناعي - زراعي - تجاري – فندقي - خدمات ) لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ( 2025 – 2026 ) وفقاً لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واستقرار المنظومة التعليمية.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


المنوفية المدارس الفنية اللواء إبراهيم أبو ليمون
الثانوية العامة

