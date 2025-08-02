المشدد 15 عامًا لـ عاطلين خطفا شابًا وهتكا عرضه بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة السابعة) بالسجن المشدد 15 عامًا على عاطلين، بعد إدانتهم بخطف شاب، والتعدي عليه بالضرب، وتعذيبه باستخدام أسلحة بيضاء، وهتك عرضه بالقوة، وتصويره في أوضاع خادشة للحياء، وذلك بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عمر. م. ن. خ" (22 عامًا)، و"محمد. م. م. ع" في القضية رقم 5100 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بتهم متعددة، من بينها الخطف والتعذيب وهتك العرض والتصوير دون رضا المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما، بمعاونة شخص ثالث مجهول، باستدراج المجني عليه "محمد السيد عبد المنعم" إلى مسكن أحدهم، بحجة التحدث لحل خلاف سابق بينهم، ثم احتجزاه واعتديا عليه بالضرب باستخدام "مطواة" و"سكين"، مما أسفر عن إصابات موثقة بالتقرير الطبي.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالقوة، وتجريده من ملابسه عمدًا لتصويره في أوضاع مهينة، بهدف إذلاله والنيل من كرامته، إلى جانب سرقة متعلقاته الشخصية بالإكراه، تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

كما أجبراه على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة تحت التهديد، وقاما بالتقاط صور فاضحة له بهاتف محمول دون رضاه، في انتهاك صريح لخصوصيته، بغرض استخدامها لاحقًا في الابتزاز.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين حازا أسلحة بيضاء (مطواة وسكين) دون ترخيص، وارتكبا جميع الأفعال السابقة مع سبق الإصرار والترصد، مما استدعى توقيع أقصى عقوبة عليهما.