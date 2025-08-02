إصابة 4 بينهم طفلان في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أُصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، منذ قليل، في حادث مروري بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يُفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وقوع تصادم بين دراجتين ناريتين بقرية 13 التابعة لمركز الفرافرة، ما أسفر عن إصابة كلٍّ من:

سلامة إبراهيم أبو عرب (29 عامًا)، مقيم بقرية 13 بالفرافرة.

إبراهيم محمد خضر (35 عامًا)، مقيم بقرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة.

السيد جمعة محمد (12 عامًا)، مقيم بقرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة.

أحمد إبراهيم محمد (7 أعوام)، مقيم بقرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.