إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه



كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت نيابة العلمين المنعقدة في برج العرب غرب الإسكندرية، إخلاء سبيل المسؤولين بشركة الألعاب النارية "فاير ووركس" في حفل الفنان محمد رمضان، وذلك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وجاء القرار عقب توجيه تهمة الإهمال في العمل، والذي تسبب في وفاة الشاب حسام حسن عبد المنعم، أحد أعضاء فريق المؤثرات البصرية، وإصابة ستة آخرين من الحضور والعاملين بجروح متفاوتة.

كما أمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والمصابين لتحديد المسؤوليات بدقة.

وأخلت جهات التحقيق المختصة سبيل منظم حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف ذات الصلة في واقعة انفجار ماكينة الهواء خلال الحفل الذي أُقيم بإحدى قرى الساحل الشمالي.



وكانت أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على معدات المسرح، واستدعت الفريق الفني والمنظمين لسماع أقوالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين قد ألقت القبض على المدعو "ع. م.و"، المسؤول عن شركة الفاير ووركس المتعاقدة على تنفيذ المؤثرات البصرية في الحفل، وذلك عقب وقوع الانفجار الذي تسبب في سقوط الألعاب النارية على الجمهور، ما أدى إلى حالة من الذعر وإلغاء الحفل فورًا.



ويأتي هذا التطور في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة منذ أمس الجمعة، حين شهد حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي انفجارًا مفاجئًا بأحد ماكينات الألعاب النارية على المسرح، أسفر عن وفاة حسام حسن (23 عامًا) وإصابة ستة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج.



وكان الفنان محمد رمضان قد علّق على الحادث في البداية بوصفه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، قبل أن يتراجع لاحقًا ويؤكد أن الانفجار ناتج عن خلل في معدات الفاير ووركس، واصفًا ما حدث بأنه "قضاء وقدر". كما زار المصابين في المستشفى، لكنه واجه انتقادات واسعة بعد حذف منشوراته المتعلقة بالحادث ونشر مواد ترويجية لأعماله الفنية الجديدة.

إقرأ أيضا

وفاة و6 إصابات.. حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (تغطية خاصة)



شخص مات مش هكمل".. محمد رمضان يوقف حفله في بورتو مارينا



أول فيديو من حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حفل محمد رمضان بمارينا لـ6 مصابين ووفاة (صور)



محاولة اغتيال.. أول تعليق من محمد رمضان بعد مصرع شخص في حفله بالساحل

وفاة وإصابات بحفل محمد رمضان.. منظم الحفل يوضح موقفه (صور)



محمد رمضان يتراجع: "انفجار الحفل ليس قنبلة ولا اغتيال"

انفجار وسط الأضواء".. القصة الكاملة لمأساة حفل محمد رمضان بالساحل (فيديو وصور)