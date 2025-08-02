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إصابة 10 أشخاص في حريق مطعم بسوهاج.. تفاصيل الحادث

12:02 ص السبت 02 أغسطس 2025

حريق مطعم بسوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 10 أشخاص بحروق متفرقة بالجسد جراء حريق اندلع بمطعم فى دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مطعم بمنطقة الشبان المسلمين دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ، ودفعت هيئة الإسعاف بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم، وذلك أثناء وجود مصدر حراري بطيء، مما أدى إلى انتشار ألسنة اللهب بسرعة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن سيارات الإسعاف نقلت 10 مصابين، للمستشفى المشار إليه، فيما وصل مصابين آخرين عن طريق الأهالي للمستشفى.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماده، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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إصابة 10 أشخاص في حريق مطعم حريق مطعم بسوهاج مدير أمن سوهاج
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