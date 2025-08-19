تحرك عاجل حل الأزمة.. خروج محطة صرف زراعي عن العمل بالإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

توقفت محطة صرف زراعي القلعة في الإسكندرية عن العمل، اليوم الثلاثاء، بسبب عطل كهربائي، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بـ 3 مصارف واستدعى تحرك عاجل، حفاظاً على سلامة الزراعات والمنازل.



كانت محافظة الإسكندرية تلقت بلاغاً يفيد حدوث عطل كهربائي داخل محطة صرف زراعي القلعة بمدخل أبيس الأولى نطاق حي شرق، والتابعة لوزارة الري.



وتسبب العطل الكهربائي في توقف محطة الصرف عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في مصرف القلعة ومصرف جونة زهرة ومصرف دايرة المطار الخاص بنقل تصريفات محطة التنقية الشرقية.



وانتقل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى المحطة المشار إليها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى لدى كافة جهات الاختصاص، والتواجد الفوري في موقع العطل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة.



وأشارت شركة الكهرباء إلى وجود عطل كهربائي في الموزع الداخلي داخل المحطة، وجرى الدفع بعدد 2 وحدة ديزل لتشغيل المحطة مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.



ومن جانبها، وجهت شركة مياه الشرب 6 بدالات للمساعدة في رفع المياه، فضلا عن شركة الصرف الصحي بسيارات لمسح المياه.



ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، جرى الانتهاء من أعمال الإصلاح وتوصيل التيار الكهربائي للمحطة وإعادة العمل بكامل طاقتها.



وكلفت المحافظ باستمرار رفع حالة التأهب لحين استقرار الموقف تمامًا، مؤكدًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية للمحطات الحيوية، وتحديد أولويات الصيانة لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.





