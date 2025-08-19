إعلان

رئيس الأكاديمية البحرية: الإعلام العربي أمام فرصة تاريخية للتحول إلى صانع ومبدع- صور

04:24 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء (1)
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء (4)
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الإعلام العربي أمام فرصة تاريخية للتحول من دور المتلقي إلى دور الصانع والمبادر، ومن مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والإبداع.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تُعقد بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن انعقاد القمة يأتي تجسيدًا للإيمان الراسخ بأن الإعلام قوة فاعلة في بناء الوعي وترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، كما يعكس قناعة بأن الشباب العربي هو الركيزة الأساسية للحاضر وأمل المستقبل.

وأضاف أن النسخة الأولى من القمة أثبتت أن اجتماع العقول الشابة مع الخبرات الثرية يمكن أن يصنع مبادرات حقيقية ويترك أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن توصيات القمة تحولت إلى برامج تدريب وحملات توعية ومشاريع تعزز الابتكار والمواطنة الرقمية.

وأعلن عبد الغفار، عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات عربية رائدة، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستفتح آفاقًا واسعة للعمل المشترك من أجل خدمة أهداف القمة وتمكين الشباب المبدع.

ودعا رئيس الأكاديمية العربية الشباب إلى الاستفادة من الجلسات وورش العمل والحوارات التي ستقدمها القمة، مؤكدًا أن القمة تمثل منصة رائدة لتحقيق تحول الإعلام العربي.

...

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية الإعلام العربي الإنتاج والإبداع الإبداع الإعلامي للشباب العربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي