الوادي الجديد تستعد لإطلاق قافلة إغاثة لسكان غزة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بمبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" لصالح أهل غزة، إلى جانب إنشاء صندوق تبرعات بمجمع التمور، وإطلاق قافلة تمور إغاثية خلال شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس. حيث ناقش الاجتماع ميزانية الصندوق، وآليات تعظيم الاستفادة من موارده

وأوضح المحافظ، أن المبادرة تأتي في ظل التوسع المشهود في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة وتستهدف جمع زكاة التمور لتخصيص عوائدها لصالح الحالات المستحقة ودعم المشروعات والخدمات بالقرى، وذلك من خلال لجان رسمية تتولى عملية الجمع أو تسليم الكميات لمصانع التمور أو الجمعيات الزراعية المركزية، مؤكدًا أهمية التكافل المجتمعي ودور الأفراد والجمعيات الأهلية في إحداث التنمية وتحقيق المأمول.