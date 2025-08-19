إعلان

نصب لنفسه مشنقة.. شخص يتخلص من حياته بإحدى قرى المنيا

03:18 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

إسعاف أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

تخلص شخص من حياته شنقاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن نصب لنفسه مشنقة داخل غرفة منزله، في إحدى قرى مركز المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بقيام أحد الأشخاص بشنق نفسه داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا.

وكشفت التحريات الأولية قيام المتوفى بشنق نفسه لمروره بأزمات نفسية خلال الأشهر الأخيرة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

