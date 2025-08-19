بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد

الوادي الجديد –محمد الباريسي:

افتتحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مقر إدارة التأمين الصحي بمدينة بلاط بمقر ديوان الوحدة المحلية للمركز.

أكد الدكتور محمد محروس، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالوادي الجديد، أن جرى افتتاح عيادة التأمين الصحي بمقر الوحدة المحلية لمدينة بلاط، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير خدمات طبية متكاملة.

وأشار محروس، إلى أنه جاري تجهيز مقر فرع مركز باريس، لتصبح جميع مراكز المحافظة مغطاة بخدمات التأمين الصحي؛ تخفيفًا عن كاهل المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المراكز الأخرى.

جاء ذلك بحضور سلامة علي رئيس مركز بلاط، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، ولفيف من العاملين بمركز بلاط وقطاع الصحة بالمركز والتأمين الصحي بالمحافظة.