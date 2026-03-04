إعلان

إيران: الحرب فُرضت علينا.. والقواعد الأمريكية هي "هدفنا الوحيد"

كتب : مصطفى الشاعر

06:24 م 04/03/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المواجهة العسكرية الحالية لم تكن خيارا لبلاده، قائلا: "هذه الحرب فُرضت علينا"، وشدد على أن طهران حددت أهدافها بوضوح، معتبرا أن "القواعد الأمريكية هي هدفنا الوحيد" في المنطقة.

بقائي: نمد يد الصداقة

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء، وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رسالة مباشرة لدول الجوار، مؤكدا: "نمد يد الصداقة لكل دول المنطقة".

كما نفى بقائي بشكل قاطع ما يتردد عن استهداف المملكة العربية السعودية، واصفا تلك الأنباء بأنها "مجرد اتهامات".

استقرار المؤسسات الإيرانية

اختتم إسماعيل بقائي تصريحاته بالإشارة إلى استقرار الجبهة الداخلية، موضحا أن "الأمور تسير بشكل جيد"، وأن كافة المؤسسات الإيرانية تواصل عملها بانتظام وفق القانون، مشددا على حرص طهران على "الأمن الجماعي" في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إسرائيل وإيران إسماعيل بقائي هجمات على الخليج القواعد الأمريكية طهران الحرب على إيران هجمات إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
أخبار وتقارير

المطرية تستعد للإفطار الجماعي الأشهر في مصر.. 25 صورة من قلب التحضيرات
فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
شئون عربية و دولية

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
اقتصاد

الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة