إيران: الحرب فُرضت علينا.. والقواعد الأمريكية هي "هدفنا الوحيد"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المواجهة العسكرية الحالية لم تكن خيارا لبلاده، قائلا: "هذه الحرب فُرضت علينا"، وشدد على أن طهران حددت أهدافها بوضوح، معتبرا أن "القواعد الأمريكية هي هدفنا الوحيد" في المنطقة.

بقائي: نمد يد الصداقة

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "العربية/الحدث"، اليوم الأربعاء، وجّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رسالة مباشرة لدول الجوار، مؤكدا: "نمد يد الصداقة لكل دول المنطقة".

كما نفى بقائي بشكل قاطع ما يتردد عن استهداف المملكة العربية السعودية، واصفا تلك الأنباء بأنها "مجرد اتهامات".

استقرار المؤسسات الإيرانية

اختتم إسماعيل بقائي تصريحاته بالإشارة إلى استقرار الجبهة الداخلية، موضحا أن "الأمور تسير بشكل جيد"، وأن كافة المؤسسات الإيرانية تواصل عملها بانتظام وفق القانون، مشددا على حرص طهران على "الأمن الجماعي" في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.