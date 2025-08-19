بالصور- محافظ الدقهلية يتابع الترتيبات النهائية لأعمال إنشاء سوق طلخا

الدقهلية - رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عدداً من الملفات الخدمية والتنموية ومجريات التعامل مع الأزمات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والتكامل بين كافة الأجهزة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين والطوارئ.

كما تابع المحافظ مع رئيس مركز ومدينة طلخا الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بالمدينة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وشدد على أهمية تقسيم السوق إلى باكيات تُصمم بحسب نوعية السلع المعروضة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للتجار والمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف هو إنشاء أسواق حضارية تحفظ كرامة البائع وتحمي المستهلك وتمنع مظاهر العشوائية.

وخلال متابعته بالشبكة الوطنية، وجّه المحافظ رئيس حي غرب المنصورة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية، خاصة بشارعي المشاية والجمهورية، محذراً من وجود أي تراكمات للقمامة أو الأتربة في تلك المناطق الحيوية، وأكد أن النظافة تمثل عنواناً للحضارة، ولا يمكن السماح بوجود مظاهر سلبية تؤثر على المظهر العام، مشيراً إلى أن الهدف هو أن تكون الشوارع نموذجاً للنظام والانضباط.

كما تابع المحافظ تنفيذ نموذج محاكاة عملي لأزمة انهيار عقار سكني بنطاق مركز ومدينة المنصورة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الكوارث والطوارئ في إطار التدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث "صقر152".

وأشاد" مرزوق" بمستوى التنسيق والاحترافية التي ظهرت خلال المحاكاة، مؤكداً أن سلامة المواطن أولوية مطلقة، وأن لدى المحافظة منظومة قوية قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية والأجهزة ومسئولي القطاعات المختصة.