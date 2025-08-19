العثور على جثة مسن غريقًا ببحر يوسف فى الفيوم

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد السادس من العمر مصرعه غرقا، في مياه بحر يوسف، في نطاق قرية منهرة التابعة لمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "إبراهيم.ط.ع"، 51 عامًا، غرقا في مياه بحر يوسف في نطاق مركز إهناسيا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، واستطاعوا بمساعدة الأهالي انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و تحرر محضر بالواقعة.