بالصور- ضبط 122 منشأة تعمل دون ترخيص بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص المحال العامة، في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، مشددًا على ضرورة توعية أصحاب المحال غير المرخصة بأهمية التقدم للحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التيسير على أصحاب المحال العامة في استخراج التراخيص، مع تسهيل الإجراءات المتعلقة برسوم المعاينات، لتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم طبقًا لمنظومة المحال العامة، كما أوضح أنه تم تخصيص شباك محدد داخل المراكز التكنولوجية لتسهيل إجراءات استخراج الرخص، مع مراعاة تخفيف الاشتراطات المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون.

وفي هذا السياق، نفذت اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة برئاسة وليد كامل، وبمشاركة أعضاء اللجنة العامة بالديوان العام، حملة مكثفة بمركز سمالوط، أسفرت عن تحرير 57 محضر مخالفة لمزاولة النشاط بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 65 محضر مخالفة بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، ليصل إجمالي ما تم تحريره خلال الحملة إلى 122 محضرًا متنوعًا، وذلك مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة للمواطنين.