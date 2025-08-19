"إدمان المواقع المشبوهة والمخلة" ندوة بمسجد نجع الوحدة في الأقصر

الأقصر ـ محمد محروس:

نظمت وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بمركز ومدينة الطود في محافظة الأقصر بالتعاون مع إدارة الأوقاف، ندوة بمسجد نجع الوحدة بقرية الطود غرب، تحت عنوان: "إدمان المواقع المشبوهة والمخلة.. الأسباب وطرق العلاج"، بهدف التوعية بمخاطر الإدمان الرقمي وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وطرح الحلول العملية للتصدي لهذه الظاهرة.

شارك في فعاليات الندوة الشيخ محمد عبد العزيز خضري مدير إدارة أوقاف الطود، والذي أكد في كلمته إن إدمان المواقع المشبوهة لا يهدد الفرد فقط، بل يهدم الأسرة والمجتمع، ويضعف من قيمنا الأصيلة، ولا سبيل للنجاة إلا بالوعي والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف الذي يحث على الطهارة والعفة وحسن استغلال الوقت فيما ينفع".

كما قال الشيخ شعيب عبد الشفوق عشري مفتش الدعوة بالإدارة أن الفراغ إذا لم يُستغل في الخير والعلم والعمل النافع، أصبح بابًا يفتح أمام الشباب إلى الانحراف والإدمان، ولهذا فإن ملء أوقات الفراغ بالأنشطة الهادفة هو السبيل الحقيقي لحماية أبنائنا.

وأضاف الشيخ محمود النجار أحمد علي إمام وخطيب المسجد: إن بيوت الله هي الحصن الأول لحماية المجتمع، ومنابرها جاءت لتوجه الشباب والفتيات إلى الطريق المستقيم، ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى التمسك بالدين والفضيلة ليكونوا قوة بناء لا هدم في وطنهم.

وقد شهدت الندوة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي ورواد المسجد الذين تفاعلوا مع موضوعها الحيوي، لما له من ارتباط مباشر بالقيم الأخلاقية وحماية الشباب والأسرة من مخاطر الانحراف السلوكي.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التوعوية التي تنفذها إدارة أوقاف الطود بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بمركز ومدينة الطود، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي ومواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، والدكتور علي صديق مدير مديرية أوقاف الاقصر، وأحمد حسن ابوالحسن رئيس مركز ومدينة الطود، ومتابعه نجوي ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، ورشا شعبان مدير الوحدة العامة لوحدة السكان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة، وأحمد عبد اللطيف الشناوي مقرر ومنسق وحدة السكان وحماية الطفل بالطود.