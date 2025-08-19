إعلان

8 مصابين في انقلاب سيارة بطريق "قنا - سفاجا" الصحراوي

12:35 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

حادث انقلاب سيارة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة بيجو على طريق قنا - سفاجا الصحراوي عند الكيلو 67، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالحادث، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

